A vacina AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19 é a grande aposta do governo brasileiro AFP

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 16:48 | Atualizado 23/01/2021 19:29

Marcada para a manhã de segunda-feira (25), a distribuição das vacinas Oxford/Astrazeneca contra a covid-19 sairá da Coordenação Geral de Armazenagem, em Niterói, para os municípios do estado do Rio de Janeiro. Integrantes da Secretaria de Estado de Saúde estão no local para organizar as cerca de 185 mil doses que vieram da Índia, produzidas pelo Instituto Serum.

A divisão para os 92 municípios será com o mesmo critério da CoronaVac, pela base populacional. Entretanto, ainda não há a confirmação oficial de quantas doses cada cidade irá receber nesta primeira leva da Oxford/Astrazeneca.



Publicidade

Pelo cronograma estipulado pelo estado, as doses poderão ser aplicadas sem a necessidade de guardar metade para a segunda dose. Isso porque o intervalo entre as vacinas é de até três meses, ao contrário da CoronaVac, que é de até 28 dias.

Com isso, há a esperança de que, em até 12 semanas já haja nova leva do imunizante. Entretanto, não há previsão de recebimento de mais remessas das vacinas, tanto da Oxford/Astrazeneca quanto da CoronaVac.

Publicidade

A Fiocruz recebeu no início desta madrugada duas milhões de doses de vacinas prontas e iniciou neste sábado (23) a liberação para o Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). Os caminhões carregados com o imunizante saíram do local no início desta tarde.