Por Gustavo Ribeiro*

Publicado 24/01/2021 13:43 | Atualizado 24/01/2021 16:05

Rio - Em um ano de muitas dificuldades para os estudantes que se prepararam como puderam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em meio à suspensão das aulas presenciais em todo o país, o segundo dia de provas, neste domingo, foi marcado por gestos de solidariedade sem contato físico. Voluntários que todos os anos costumam abraçar os candidatos na entrada dos locais de prova e desejar boa sorte dessa vez levaram cartazes de incentivo, seguindo as regras de distanciamento contra a covid-19. As aglomerações no interior dos locais de prova, no entanto, foram inevitáveis, como na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, Zona Norte do Rio. O uso de máscara foi respeitado.

Na Uerj, estudantes reclamaram da escassez de cuidados importantes para evitar o contágio da covid entre os candidatos. Não havia, por exemplo, aferição de temperatura na entrada das instituições de ensino. Muitos estudantes se aglomeravam no pátio antes de entrarem no prédio. "Está um pouco escasso, não tem medição de febre, mas pelo menos pedem o uso da máscara", comentou a candidata Ana Beatriz Furtado, que vai prestar vestibular para o curso de Moda.

Apesar dos problemas, Ana Beatriz espera que se saia bem no Enem para conseguir a sonhada bolsa para o curso de Moda e para que a vida melhore após tempos tão difíceis de pandemia. "Eu vou prestar vestibular para tentar bolsa para Moda. Espero que consiga com esse vestibular um ano melhor, com a vida andando e que as coisas voltem para o lugar", desejou.

As cenas de solidariedade responsável foram vistas na porta da Uerj e na da Unigranrio, um dos maiores pontos de aplicação do Exame em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. "Boa prova! Nós acreditamos em você!" e "Estamos torcendo por você" eram algumas das mensagens lidas nos cartazes levados por voluntários à entrada da Uerj. No campus da Unigranrio, em Duque de Caxias, jovens da Igreja Missionária Maranata 25 de Agosto exibiam aos candidatos frases como "Posso orar por você?" e "Você não sabe do que é capaz até tentar". Todos usavam máscaras.

Como não podia deixar de acontecer, o fechamento dos portões, às 13h em ponto, foi marcado por choro para aqueles que chegaram atrasados. Foi o caso da estudante Juliana da Silva Mendes, que sonha em cursar Enfermagem e não tem condições de pagar uma universidade particular. Ela foi de moto com o pai, que é motoboy, até a Uerj para não correr o risco de ficar presa no trânsito, mas a tentativa foi em vão. Agora, é tentar na próxima. "Fiquei chateada por não chegar a tempo, mas vou tentar no ano que vem", disse ela.

Estudantes de todo o país fizeram neste domingo a segunda prova do Enem 2020. Os portões foram abertos às 11h30. Os estudantes podiam entrar nos locais de prova até as 13h, no horário de Brasília, e as provas começaram a ser aplicadas às 13h30. Os participantes fazem as provas de matemática e de ciências da natureza, com 45 questões cada. Eles terão cinco horas para resolver as questões. A prova termina às 18h30.



No último domingo (17), os participantes fizeram as provas objetivas de linguagens e ciências humanas, com 45 questões cada, e a prova de redação. Encerrada a aplicação do Enem impresso, o gabarito das provas objetivas deverá ser divulgado até esta quarta-feira (27) e, as notas finais, no dia 29 de março. Com as notas em mãos, os estudantes podem pleitear uma vaga no ensino superior.

Quem foi diagnosticado com covid-19 ou apresentou sintomas dessa ou de outras doenças infectocontagiosas até o momento do exame não podia comparecer ao local de prova e deveria entrar em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Esses estudantes terão direito a fazer a prova na data de reaplicação do Enem, nos dias 23 e 24 de fevereiro. A partir desta segunda-feira (25), eles podem fazer o pedido na Página do Participante

* Com colaboração de Daniel Castelo Branco e informações da Agência Brasil