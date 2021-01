As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 16:47

Rio - Um motorista foi morto a tiros, na madrugada deste domingo, na Rua Eugênio Fromentin, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A vítima, identificada como Emilton Bastista de Lima, de 56 anos, foi encontrada sem vida dentro de um veículo.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para verificar um ocorrência na região. No local, os militares encontraram o homem sem vida no interior de um veículo. A área foi isolada e a perícia acionada.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) fez uma perícia no local e busca imagens de câmeras de segurança que possam identificar os autores do crime.