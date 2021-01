Balão cai em condomínio de casas em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio Reprodução/ WhatsApp O Dia

Por Beatriz Perez

Publicado 25/01/2021 10:52 | Atualizado 25/01/2021 13:04

Rio - A queda de um balão em um condomínio de casas em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, assustou moradores na noite de sábado (23). Um vídeo registra o momento do incidente, que ocorreu por volta das 23h. Os próprios condôminos controlaram o fogo. Ninguém ficou ferido.

Queda de balão assusta moradores em Vargem Pequena.#ODia



Crédito: WhatsApp O DIA (21) 98762-8248 pic.twitter.com/Hzbx3aRFZo — Jornal O Dia (@jornalodia) January 25, 2021

Publicidade

Uma moradora que prefere não se identificar conta que notou a queda do balão por conta da gritaria dos vizinhos. "Ouvi os gritos, as pessoas falando 'balão, balão'. Justamente aquela rua tem muitas crianças. Logo depois, teve uma invasão no condomínio de cerca de dez pessoas para buscar o balão, mas ele foi incendiado", conta. A condômina explica que o artefato queimou-se após tombar no chão. "A gente se assustou por causa do fogo. Os próprios moradores se uniram para apagar", diz.

Confeccionar, armazenar, transportar e soltar balões é crime ambiental. A pena de detenção prevista é de 1 a 3 anos e multa.