Publicado 25/01/2021 13:08 | Atualizado 25/01/2021 13:08

Rio - A Prefeitura do Rio começa a nova fase de vacinação contra o novo coronavírus nesta quarta-feira (27), a partir das 12h. Até o dia 3 de fevereiro, profissionais de saúde com 60 anos ou mais que atuam na cidade nas redes pública e privada deverão procurar uma das 236 clínicas da família e centros municipais de saúde para tomar a vacina. É importante que levem documentação e comprovante de seus conselhos de classe. Nesse período, também será finalizada a imunização dos funcionários de urgência e emergência das unidades hospitalares envolvidos no atendimento à covid-19 e dos que realizam exames da doença.



Nesta fase, serão contemplados, com a devida comprovação, as seguintes categorias de profissionais com 60 anos ou mais: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.



Por enquanto, a população não deve procurar os postos de saúde porque a vacinação está restrita aos profissionais de saúde e a grupos específicos. Quando o Ministério da Saúde definir a ampliação para outras classes, a informação será amplamente divulgada.



As duas vacinas disponíveis, a CoronaVac e a da AstraZeneca, serão utilizadas. Sendo assim, o vacinado receberá a dose que for oferecida. Até o momento, a cidade do Rio já aplicou cerca de 60 mil doses. Nesta segunda-feira (25), o município recebeu 76 mil da AstraZeneca. O uso total das doses ou reserva para a segunda etapa será orientado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.



Já foram vacinados os idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência moradores de abrigos e asilos, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde da atenção primária ligados à campanha de vacinação e profissionais de saúde da linha de frente do atendimento à covid-19 de unidades hospitalares de urgência e emergência