Segunda fase de pré-matrículas inicia nesta segunda-feira (25) Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 13:23

1ª fase de pré-matrícula, e não foram alocados em nenhuma unidade escolar. Rio - A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) abriu nesta segunda-feira (25) às 8h, a 2ª fase de pré-matrículas, pelo site Matrícula Fácil www.matriculafacil.rj.gov.br . Até terça-feira (26), as vagas serão dedicadas exclusivamente aos alunos que se inscreveram na, e não foram alocados em nenhuma unidade escolar.

Para aqueles que não confirmaram matrícula na 1ª fase ou que perderam os prazos de inscrição, haverá uma nova oportunidade, a partir desta quarta-feira (27), às 8h, também pelo portal Matrícula Fácil.



Diferente da fase anterior, essa é uma etapa concorrente, em que as vagas disponíveis são as remanescentes da 1ª fase, e o candidato escolhe apenas uma escola. A alocação é feita de forma imediata, por ordem de conclusão da inscrição e de acordo com a disponibilidade de vagas.



Ao concluir a pré-matrícula no site, o candidato, ou seu responsável (para menores de 18 anos), deverá comparecer à unidade escolar escolhida com a documentação necessária em até dois dias úteis, a contar do dia seguinte ao da inscrição.

Documentos necessários