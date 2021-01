As primeiras cariocas a serem vacinada contra a covid 19 no estado aos pés do Cristo Redentor Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 15:56 | Atualizado 25/01/2021 15:58

Rio - Há uma semana, em uma segunda-feira confusa e de informações desencontradas, o Rio de Janeiro começava sua vacinação aos pés do Cristo Redentor. As escolhidas para receber as primeiras doses foram a enfermeira Dulcineia da Silva Lopes, de 59 anos, e a idosa Terezinha da Conceição, 80. Sete dias depois, a cidade alcançou, na tarde desta segunda-feira (25), a marca de 63.982 pessoas imunizadas, quase 1% da população - a capital tem 6,7 milhões de pessoas.

Nesta segunda-feira, a Secretaria Estadual de Saúde distribuiu aos 92 municípios as 185 mil doses recebidas da Oxford/AstraZeneca, vindas da Índia. A capital é a que mais terá imunizantes: 76.530. Cerca de 4,8% das 185 mil doses ficarão sob a guarda da Secretaria de Estado de Saúde, como reserva estratégica, guardadas na Coordenadoria Geral de Armazenagem (CGA).

Com as doses da Oxford em mãos, a Prefeitura do Rio começa a nova fase de vacinação nesta quarta-feira (27), a partir das 12h. Até o dia 3 de fevereiro, profissionais de saúde com 60 anos ou mais que atuam na cidade nas redes pública e privada deverão procurar uma das 236 clínicas da família e centros municipais de saúde para tomar a vacina. Nesse período, também será finalizada a imunização dos funcionários de urgência e emergência das unidades hospitalares envolvidos no atendimento à covid-19 e dos que realizam exames da doença.

Rio de Janeiro 19/01/2021 - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iníciou nesta terça-feira, à vacinação contra o coronavírus para os profissionais do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia