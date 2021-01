Por Bruna Fernandes

Publicado 26/01/2021 00:00

Hoje, o Passeio Shopping de Campo Grande, em parceria com o Hemorio, vai realizar uma ação de doação de sangue. A equipe, composta por profissionais da Saúde, fará as coletas em uma sala exclusiva e equipada, localizada no 2º piso do centro de compras. O atendimento será por ordem de chegada, das 10h às 15h. O espaço tem capacidade para atender até 100 doadores por dia.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg e estar bem de saúde. Os voluntários deverão apresentar um documento de identidade oficial com foto. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação, e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais. O modelo da autorização pode ser retirado no site do Hemorio (hemorio.rj.gov.br).