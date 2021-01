Por Bruna Fernandes

Publicado 26/01/2021 00:00

O mês de novembro trouxe esperança para quem procurava uma nova oportunidade profissional. Pelo quarto mês consecutivo, o estado do Rio de Janeiro apresentou saldo positivo de empregos, considerando todos os portes de empresas. É o que indica levantamento do Sebrae Rio, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). As micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 78% dos empregos formais com carteira assinada. Ao todo foram 25.777 vagas preenchidas, um aumento de 60% quando comparado ao mês de outubro e de 76% em paralelo a novembro de 2019. Esse é o melhor resultado para novembro da série histórica iniciada em 2007.





Para o analista do Sebrae Rio, Felipe Antunes, as micro e pequenas empresas estão recuperando o mercado formal de trabalho. “O Rio de Janeiro apresentou o terceiro maior saldo líquido de empregos do país. Os fatores que mais contribuíram para essa recuperação foram a retomada gradual das atividades econômicas, o programa emergencial do governo federal para manutenção do emprego e renda, além do uso mais intenso dos canais digitais, principalmente por parte do comércio”.



Entre julho e novembro, as micro e pequenas empresas fluminenses conseguiram recuperar 71% das vagas perdidas, em comparação com os seis primeiros meses do ano passado. O número de empregos formais foi puxado pelo setor de comércio. Foram 2781 vagas ocupadas pelo comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguido do comércio varejista de calçados com 1460 vagas. Restaurantes e similares contrataram 1417 pessoas e os supermercados preencheram 971 vagas.





Com esse resultado, o comércio varejista já recuperou as vagas fechadas entre os meses de março e julho. Durante esses meses foram perdidas mais de 22 mil vagas. Já no acumulado do segundo semestre (agosto a novembro) foram abertas mais de 23 mil novas vagas. Já restaurantes e similares recuperaram apenas 26% das vagas perdidas no mesmo período.

As micro e pequenas empresas de 83 municípios do estado apresentaram saldo líquido de empregos positivo, com destaque para o Rio de Janeiro (11.866 vagas), Duque de Caxias (1.797), Niterói (1.275), São Gonçalo (1.003), Nova Iguaçu (902) e Volta Redonda (823).