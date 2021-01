Por Bruna Fernandes

Publicado 26/01/2021 00:00

Começou no último final de semana a Operação Restauração Prainha-Grumari, que acontecerá todos os fins de semana, prevê regras mais restritivas no acesso aos santuários. No primeiro dia da ação, banhistas que chegaram cedo aos parques puderam aproveitar o forte calor com tranquilidade.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), apesar de a maioria dos frequentadores ter colaborado, cinco carros foram rebocados por estacionamento irregular. Em toda a orla da Zona Oeste foram 89 veículos removidos.

As cancelas da Prainha e de Grumari fecharam às 8h, no sábado, e às 8h30, no domingo, respeitando o limite de 800 vagas nas duas praias, estabelecido pela CET-Rio. Houve um controle de acesso seletivo conforme os parques esvaziavam, ao longo do dia, e reabertura definitiva às 15h.

A Operação Restauração Prainha-Grumari não tem prazo para terminar e ocorrerá sempre aos sábados, domingos e feriados, de acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere.

"Prainha e Grumari são parques municipais e precisam de cuidados especiais. Não tem a menor condição de aceitarmos que esses locais tão preciosos recebem o dobro, o triplo de veículos. Não vamos tolerar a profusão de irregularidades que transformou a experiência de um dia de lazer em um estorvo, no passado recente", declarou.

As operações contaram com agentes da CET-Rio, Seop, Guarda Municipal, policiais do 31º BPM (Recreio), Secretaria Municipal de Transportes e Subprefeituras da Barra e da Zona Oeste. A Guarda Municipal aplicou, no sábado e no domingo, 165 multas de trânsito na orla da Zona Oeste, sendo a maioria das infrações por estacionamento irregular.

A presidente da CET-Rio, Simone Costa, destaca que operação conjunta dos órgãos da Prefeitura vai continuar. "Além do ordenamento do trânsito, o objetivo é garantir a preservação do meio ambiente", garante.