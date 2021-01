Por Bruna Fernandes

Publicado 26/01/2021 00:00 | Atualizado 26/01/2021 00:17

O verão chegou e com ele as altas temperaturas. Em meio à pandemia, e o costume de se refrescar na praia nesta época, a aglomeração se forma nas areias cariocas, com isso, uma nova tendência tem se formado. Banhistas e praticantes de esporte passaram a chegar mais cedo às praias.

O sol, nasce por volta das 5h30. E entre 6h e 7h da manhã, é na praia que muitos estão buscando seu momento de exclusividade, para evitar a aglomeração, aproveitar a natureza e ainda se exercitar.

Se nem a pandemia afugenta os frequentadores das praias cariocas, é preciso criar alternativas de escape. Essa rotina já faz parte da vida de muitos esportistas, que perceberam o aumento de pessoas pelas areias. É o caso do professor Sergio Tavares. O profissional tem um programa chamado Rio Ecoesporte Treino, onde oferece atividades esportivas, como Treino Funcional, no posto 4 da Barra da Tijuca, em parceira com o hotel Wyndham Rio Barra, sempre de segunda a sábado, das 7h às 11h.

Para o profissional, os esportes em áreas abertas são as melhores alternativas para manter corpo e mente saudáveis, de forma segura. "Não é saudável ficar sedentário, sem fazer nenhuma atividade física. Isso pode acarretar numa baixa na imunidade e gerar outros problemas de saúde. Se exercitar é importante e contribui para uma vida com mais qualidade, saúde e bem estar", comenta.

Sergio que também é surfista, gosta de acordar cedo, e inicia suas atividades sempre pela manhã. Ele conta que tem ficado feliz por ver que as pessoas estão se interessando por buscar alternativas para vencer a covid-19. E, acredita que os esportes ao ar livre, não são uma tendência ou modismo da pandemia e da alta estação. A alternativa chegou para ficar.