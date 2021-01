Por Bruna Fernandes

Publicado 26/01/2021 00:00

Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam a Bel Diversões com as oficinas de desenho, música, dança, teatro e contação de histórias em oficinas on-line e presenciais. A instituição vai selecionar os participantes das oficinas on-line por preenchimento de formulário no Google e, as aulas presenciais serão oferecidas às crianças que participaram de edições anteriores.

A pandemia do novo coronavírus fez com que a produtora adaptasse as atividades promovidas há quatro anos. Quem quiser participar das aulas ao vivo pela internet terá que se inscrever em um formulário e ser selecionado. As oficinas on-line serão realizadas até 31 de janeiro. E as atividades presenciais, no Espaço Entreideal, de 1 a 6 de fevereiro, das 9h às 12h. As oficinas acontecerão na Rua Mauá, 521, sobreloja, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo.

'Arteiros Solidários' é o nome da quarta edição do evento, cujos organizadores só aceitarão a presença de crianças que participaram das edições anteriores. "Elas terão que ter vindo em 2017, 2018 ou 2019", afirmou a produtora Rosi Mohr, acrescentando que todos vão receber kit lanche e kit artístico.

Ator e produtor, Leo Massucato salientou que a empresa seguirá todos os protocolos de segurança sanitária. "Estamos preocupados em preservar a saúde dos participantes e a nossa também".

Responsável pelas redes sociais, além de fotógrafo e videomaker da Bel Diversões, Davi Santos está preparando links no Instagram, Facebook e YouTube (@beldiversoes), para que as crianças possam ter mais opções de conexão. Vídeos curtos também serão criados no Tik Tok registrando as aulas e vão criar um grupo no aplicativo de mensagens Telegram. Mais informações também podem ser obtidas com a produtora Rosi Mohr pelo telefone (21) 99269-3955.