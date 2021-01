Traficantes estariam trocando tiros com rivais no Complexo da Maré Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 20:04 | Atualizado 26/01/2021 09:46

Rio - Uma mulher ainda não identificada foi baleada, na tarde desta segunda-feira, no Complexo da Maré. Segundo a Polícia Militar, equipes do 22º BPM (Maré) foram acionadas para socorrê-la e a levaram para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

De acordo com a PM, ela teria sido vítima de um disparo de criminosos no interior da comunidade. Não houve prisões ou apreensões.

Publicidade

Na tarde desta segunda-feira, circularam vídeos nas redes sociais em que traficantes trocam tiros com rivais em uma rua entre a Nova Holanda e a Baixa do Sapateiro, comunidades do Complexo da Maré. No Twitter, algumas páginas como a Maré Vive alertaram moradores sobre os tiroteios que estariam acontecendo na região.