Ação conjunta fiscalizou irregularidades em comércio, veículos estacionados em locais proibidos e ligações clandestinas de água e luz Divulgação Seop

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 20:13 | Atualizado 25/01/2021 20:31

Rio - A Prefeitura do Rio promoveu, nesta segunda-feira (25), ação conjunta de ordenamento em Curicica, na região de Jacarepaguá, na Zona Oeste. O trabalho integrado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) resultou no encerramento de um lava a jato irregular, remoção de dois módulos de comércio ambulante, e na retirada de uma ligação clandestina de água e 12 de energia elétrica.



As equipes também atuaram na fiscalização das medidas preventivas de combate à covid-19, aplicando, ao todo, quatro multas. Destas, três foram de infrações sanitárias (falta de licença e de asseio), e uma por excesso de mesas e cadeiras (desrespeitando o afastamento mínimo de 1,5 metro e limite de lotação).

Os agentes registraram ainda 16 infrações de trânsito, com dois veículos removidos por estacionamento irregular, e apreensão de uma banca irregular, aspirador de pó e bomba d’água (itens usados no lava a jato clandestino), 200 maços de cigarro, 19 quilos de roupas e cerca de 30 quilos de frutas (doadas para instituição social).



Com integração da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, a força-tarefa reuniu efetivos do Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa) e de órgãos vinculados à própria secretaria: Guarda Municipal, coordenadorias de Licenciamento e Fiscalização (CLF), Controle Urbano (CCU) e Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer); além das secretarias municipais de Conservação (Seconserma) e de Assistência Social, Cedae, Light e Polícia Militar.