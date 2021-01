Por O Dia

Publicado 26/01/2021 07:23 | Atualizado 26/01/2021 07:24

Rio - O Detran-RJ volta a oferecer, a partir desta terça-feira, o serviço de emissão de segunda via da identidade em 13 postos de identificação civil. Como na semana passada o serviço também voltou a ser feito nas unidades do Rio Poupa Tempo, passam a ser 16 unidades em atendimento, com 2.170 vagas disponibilizadas diariamente.A regularização está ocorrendo gradativamente, pois a nova empresa prestadora de serviços de identificação, agora devidamente licitada, está em fase de treinamento de seu quadro funcional.Além das unidades de Bangu, Duque de Caxias e São João de Meriti do Rio Poupa Tempo, a partir desta terça será possível agendar a emissão de segunda via na sede do departamento, no Centro do Rio, e nos seguintes postos: Belford Roxo, Center Shopping (Jacarepaguá), Shopping Downtown (Barra da Tijuca), Gávea, Shopping Jardim Guadalupe, Méier, Mesquita, Nilópolis, Penha Shopping, Saracuruna (Duque de Caxias), Vaz Lobo e West Shopping (Campo Grande).O agendamento para o serviço de segunda via pode ser realizado pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. O horário do agendamento por telefone continua ampliado, indo das 6h à meia-noite. Todas as unidades citadas já estavam em funcionamento para entrega de RGs emitidos anteriormente. Não é necessário agendar para buscar o documento.