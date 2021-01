Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE) Divulgação

Publicado 26/01/2021

Rio - Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE) prenderam, nesta terça-feira, um homem acusado de expulsar moradores do conjunto habitacional “Minha Casa Minha Vida”, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e revender os apartamentos. Ele faz parte da organização liderada por Wellington da Silva Braga, o "Ecko".



O criminoso foi encontrado na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz. Contra ele, havia mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa.



Os agentes procuram ainda outros envolvidos no crime praticado no conjunto habitacional. Pelo menos dez famílias foram vítimas do grupo e perderam seus imóveis.