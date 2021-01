Prefeitura do Rio faz operação para evitar aglomeração na Pedra do Sal Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 08:58

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, na noite desta segunda-feira (25), uma operação para prevenir e fiscalizar aglomerações na Pedra do Sal, no bairro de Saúde, tradicional ponto de concentração de público por conta das rodas de samba. A ação contou com 70 agentes, entre guardas municipais e policiais militares.

“A GM e a PM, assim como outros órgãos da Prefeitura, chegaram ao local antes de qualquer movimentação, que geralmente acontece neste dia. O objetivo foi fazer uma ocupação pacífica e tranquila do espaço, buscando diálogo e a prevenção ao invés da repressão. A ação é baseada na inteligência, em dados e evidências. Em paralelo, estamos dialogando com as pessoas que trabalham no evento e que também precisam sobreviver nesse momento de pandemia. A Prefeitura pede encarecidamente que a população colabore cumprindo as medidas sanitárias”, orienta o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Resultados

Durante a ação, técnicos do Instituto de Vigilância Sanitária municipal interditaram dois depósitos clandestinos de bebidas e infracionaram dois bares por servir clientes em pé e por falta de licenciamento sanitário, respectivamente. No ordenamento urbano, quatro ambulantes irregulares foram retirados das ruas e grades foram apreendidas pela Coordenadoria de Controle Urbano, da Seop. A Comlurb recolheu cerca de uma tonelada de resíduos sólidos, incluindo os resultantes da destruição de um banheiro montado em plena calçada. Oito ligações clandestinas de energia elétrica foram desfeitas pela Light.

Balanço geral

Em dez dias, desde o dia 15, os comboios integrados pela Seop para fiscalizar as medidas de proteção à vida e combate à Covid-19 já passaram por 36 bairros, contabilizando 242 inspeções em estabelecimentos, 101 infrações sanitárias e 19 interdições. Entre as interdições, oito foram em eventos clandestinos em casas de festas, que teriam um público total estimado de mais de 4,5 mil participantes, e uma em parque de diversão, em Bangu, na tarde da sexta-feira, 22.