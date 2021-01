Supervia sofreu atos de vandalismo em 2020 Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

26/01/2021

Rio - A Supervia contabilizou, em todo o ano de 2020, 2.816 casos de vandalismo contra os trens, estações e via férrea. De acordo com a concessionária, os reparos dos materiais danificados geraram um custo aproximado de R$ 2.220.000.

Além da perda financeira, as ocorrências também causaram transtornos aos clientes, por provocarem interrupções temporárias da operação, inoperâncias de escadas rolantes e elevadores, falta de iluminação em alguns pontos, dentre outros, segundo a Supervia.



Os furtos de cabos de sinalização e de energia foram responsáveis por 136 destes casos, o que representa um escalada de quase 15% em relação a 2019, que teve 119 ocorrências. Durante o ano de 2020, os criminosos extraíram 7.474 metros de fios, o equivalente a mais de dez vezes a extensão da Marquês de Sapucaí.



O interesse por esse material se deve à sua composição de cobre, que é facilmente vendido em ferros-velhos, distribuídos por todo o Estado. Mais do que prejuízos financeiros, a retirada desse material da via provoca inúmeros atrasos, porque a sinalização automática é prejudicada.



Trens e estações vandalizados



Ainda no último ano, a empresa contabilizou 298 ocorrências de danos contra os trens, sendo 101 de janelas, 18 de para-brisas e 52 de grafitagens ou pichações. Em alguns casos, as composições podem precisar ser reparadas nas oficinas e ficam alguns dias fora de circulação, sem atender os passageiros.



Nas estações, houve 2.382 casos de furtos ou danos de materiais. A maioria deles, 72% das ocorrências, foram contra equipamentos utilizados pela concessionária para disponibilizar álcool gel para os clientes, como dispensers e totens. Também houve depredações de elevadores (24) e escadas rolantes (17), além de lâmpadas e luminárias, lixeiras, materiais de banheiros, e cabos de energia das estações.