Prefeitura do Rio faz ação para resgatar usuários de drogas na Avenida Brasil Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio / Fernando Maia

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 15:51 | Atualizado 26/01/2021 15:54

Rio - A Prefeitura do Rio fez, na madrugada desta terça-feira, uma operação para atender usuários de drogas que ficam sob o viaduto de acesso à Ilha do Governador e no Parque União, em Bonsucesso, Zona Norte. Na ação, agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) atenderam 21 dos 57 usuários que estavam presentes. Pela primeira vez em ações desse tipo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) participou com atendimento médico e psicológico.

"Em muitos casos, não podemos simplesmente abrigá-los, pois estão doentes. Têm que ser tratados para terem chances reais de recomeçar suas vidas", explicou a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, que coordenou a ação da Prefeitura, envolvendo também a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Comlurb e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), com o apoio da 4ª Companhia do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVe).



Publicidade

A Avenida Brasil precisou ser parcialmente fechada nos dois sentidos da via para proteger os usuários. Apesar da ação para acolher, algumas pessoas preferiram ir para o Complexo da Maré, na Zona Norte.

Sete dos que aceitaram acolhimento foram encaminhados ao Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas Miriam Makeba, em Ramos, onde receberam cuidados médicos e descansaram. Uma mulher teve que ser transportada em cadeira de rodas por estar muito enfraquecida. Ela foi atendida no Hospital Municipal Evandro Freire, no bairro Portuguesa, na Ilha do Governador. Ela teve alta pela manhã e foi levada para comunidades terapêuticas que trabalham com a Smas, junto com outros cinco usuários atendidos esta madrugada.

Publicidade

Os outros dois estão sendo assistidos em abrigos da Prefeitura. Além disso, cinco usuários pediram orientações aos assistentes sociais sobre como resolver demandas em Conselhos Tutelares e no Centro de População em Situação de Rua José Saramago, o mais próximo dessa cena de uso de droga. A Coordenadoria de Drogas integrava a Seop e passou a fazer parte da Smas na primeira semana da nova gestão.