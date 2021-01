Por O Dia

Publicado 27/01/2021 00:00

Este é o último fim de semana do Super Férias ON, projeto do Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, para entreter a criançada que está em casa durante as férias escolares.

Nas lives, que acontecem sempre aos domingos às 15h, as crianças vão aprender e se divertir bastante com os temas diferentes. Os vídeos com duração de 40 minutos cada serão transmitidos nas redes sociais do empreendimento e são gratuitos.

As lives serão apresentadas pelo artista e palhaço Vitor Passarim, profissional com mais de 15 anos de experiência na área, que vai interagir com o público e apresentar quadros e brincadeiras durante a transmissão, além de vídeos pré-gravados com música, mágica e contação de histórias.

No dia 31 de janeiro, o Tio Diu apresentará o teatro de fantoches. O pedagogo, arte terapeuta, contador de histórias e manipulador de teatro de bonecos, promete encantar crianças e adultos com a sua arte e bonecos, com objetivo de resgatar valores e a alegria de viver.

"Esse ano, as férias serão diferentes, mas não menos divertidas. Preparamos conteúdos especiais totalmente digitais para nosso público mirim aproveitar em casa. A ação tem como objetivo fortalecer o vínculo do público com o shopping e estimular uma relação cada vez mais próxima", comenta Cristiana Legey, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.

Serviço

Data: 31 de janeiro

Horário: 15h

Local: Páginas oficiais do shopping no Facebook, Instagram e Youtube

Mais informações: WhatsApp: (21) 99068-5587 | https://shoppinggranderio.com.br