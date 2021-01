Por Bruna Fernandes

Publicado 27/01/2021 00:00

A Prefeitura do Rio, por meio de uma operação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente com a Ordem Pública, Guarda Municipal e Rio-Águas, e o apoio do 31º Batalhão da PM, fechou, nesta terça-feira (26/01), um estacionamento irregular que funcionava em área pública, na embocadura do Canal do Rio Morto com a Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes.

O estacionamento funcionava desde 2017, mesmo com várias notificações que exigiam a paralisação da atividade. Os invasores quebraram a mureta de separação entre a pequena servidão da Estrada do Pontal e as margens do canal. Eles cobravam uma taxa de R$ 20,00 por veículo estacionado. A capacidade do estacionamento ilegal era de aproximadamente 70 veículos.

A atividade não tinha alvará de funcionamento, estava em área pública, em Faixa Marginal de Proteção do Rio Morto e dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Grumari, não podendo ser o terreno utilizado para nenhuma finalidade, a não ser como área de manobra das máquinas que fazem o desassoreamento do Canal do Rio Morto. A APA tem 966,32 hectares e foi criada por decreto municipal, em 1986.

- Mais um crime ambiental sendo combatido. Vamos reverter o vale-tudo que só beneficia as atividades econômicas ilegais - disse o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere.