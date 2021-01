(Imagem de arquivo) A localização e prisão do estrangeiro foi realizada pelos policiais federais lotados no Núcleo de Cooperação Policial Internacional (Interpol/RJ) Arquivo/Agência Brasil

Publicado 26/01/2021 16:53

Rio - Policiais federais prenderam um holandês de 39 anos - que encontrava-se na lista da Difusão Vermelha da Interpol - nesta terça-feira na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



O preso Etien Julien Orfeus Ritfeld é acusado pelas autoridades belgas por associação ao tráfico de drogas e posse de entorpecentes; além de aliciar mulas para o tráfico internacional de drogas, crimes pelos quais foi condenado em 2019.



O Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades da Bélgica.



A localização e prisão do estrangeiro foi realizada pelos policiais federais lotados no Núcleo de Cooperação Policial Internacional (Interpol/RJ), com apoio da Delegacia de Entorpecentes da PF no Rio (DRE/PF).



O Mandado de Prisão para fins de Extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, foi devidamente cumprido e, após as formalidades de praxe, o extraditando será encaminhado ao sistema prisional até a extradição definitiva para a Bélgica.