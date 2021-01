Hospital Central da Polícia Militar começou a imunização dos funcionários Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 17:59 | Atualizado 26/01/2021 18:12

Rio - O sargento Jesus, técnico de laboratório do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, foi o primeiro policial militar a receber a dose inicial da vacina contra a covid-19, nesta terça-feira. Ele, que atua na linha de frente no enfrentamento à doença, está na corporação há 19 anos e abre caminho para que todo o efetivo empenhado nas ações de saúde referentes à pandemia receba a imunização gradativamente.



A vacinação dos agentes que atuam na linha de frente da instituição começou hoje e, para a primeira etapa, a Polícia Militar recebeu 320 doses da CoronaVac, distribuídas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Este número contemplará 50% do público-alvo que atua na área da Saúde. Outras 320 doses chegarão em 15 dias para a aplicação na outra metade do efetivo.