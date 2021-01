Eduardo Paes participou do lançamento da ação de blocos carnavalescos 'Unidos pelo distanciamento' Beth Santos/Prefeitura do Rio

Por MARTHA IMENES

Publicado 27/01/2021 07:00

O Carnaval no Rio, que seria em julho deste ano, foi suspenso por conta da pandemia de coronavírus, que já matou 29.043 pessoas em todo estado. Com o adiamento para 2022, muitos trabalhadores, como aderecistas, marceneiros, costureiras, serralheiros e tantos outros, ficaram sem o ganha-pão. Para dar aquela força pro pessoal que está enfrentando dificuldades, 18 blocos de rua do Rio se uniram para ajudar na conscientização da população para que não haja aglomeração durante o Carnaval 2021 e criaram uma camisa para vender e reverter os recursos para os trabalhadores dos blocos. Na compra, é possível escolher para qual bloco reverter o valor.



O lançamento da ação "Blocos de rua unidos pelo distanciamento" foi ontem à noite e contou com a presença do prefeito Eduardo Paes (DEM), reconhecidamente amante da Folia de Momo. O "start" da campanha "Unidos pelo distanciamento", fruto da parceria dos blocos cariocas com a Dimona, marca de personalização de camisetas, ocorreu ontem no bar Rio Scenarium, que fica no berço da boemia carioca: a Lapa.



No evento, Eduardo Paes recebeu uma camiseta da campanha e os blocos entregaram ao prefeito um termo de compromisso prometendo promover, juntos, o melhor Carnaval da história em 2022.



"Talvez tenha sido um dos atos mais tristes da minha vida cancelar o Carnaval. Mas é um ato de respeito às vidas. O Carnaval de rua é uma conquista de todos aqui. Não poderia esperar outra atitude de vocês. Muito obrigado pela compreensão e empatia", disse Paes.



"Precisamos que, em 2022, a gente dê um show de alegria, abraços e organização. É importante essa mobilização para fazer um carnaval histórico nessa cidade. Contem com a minha solidariedade e o meu amor a essa festa e ao Rio" concluiu o prefeito.



O "folião doméstico" pode escolher o bloco de sua preferência para destinar os recursos da compra da camiseta da Dimona no link www.camisadimona.com.br/carnaval21. Entre eles estão: Exagerado, Tudo ou Nada, Butano na Bureta, Cordão da Bola Preta, Cordão do Boitatá, Balanço Zona Sul, Toca Raul, Sargento Pimenta, Pede Passagem, Orquestra Voadora, Monobloco, Me Esquece, Empolga às Nove, Toco-Xona, Marcha Nerd, Fogo e Paixão, Turbilhão Carioca.



"Este é o momento de as empresas apoiarem o Carnaval para fortalecer o futuro da festa. São os blocos que sempre provocam aglomerações com contágios de alegria, e agora mostram sua sensibilidade com o momento, buscando conscientização de todos que amam o Carnaval", diz Leo Zonenschein, diretor de marketing da Dimona.

Além de integrantes das ligas e dos próprios blocos, também estiveram presentes representantes da Saara e da Lapa, dois centros comerciais com interesse no fortalecimento do Carnaval.