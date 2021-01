Operação mira criminosos que saíram do Rio e Baixada e expandiram território em Barra do Piraí reprodução

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 08:52 | Atualizado 27/01/2021 13:32

Barra do Piraí - A Polícia Civil faz, nesta quarta-feira (27), uma operação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em Barra do Piraí, Duque de Caxias e Senador Camará. Investigações identificaram 18 suspeitos, sendo 16 maiores e dois menores, envolvidos com o tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, o bando é responsável por uma série de homicídios na cidade do interior do Rio.

ERRATA: Anteriormente, publicamos que um dos procurados era sobrinho de um ex-jogador da seleção. Entretanto, o suspeito é filho de um homem que é casado com a irmã do ex-atleta. O título foi corrigido.

Entre os alvos da operação está um rapaz que é enteado da irmã de um ex-jogador de futebol com passagem pela Seleção Brasileira. O delegado Rodolfo Atala, responsável pela operação e titular da 88ª DP (Barra do Piraí), não divulgou o nome dele. Até a última atualização, 12 criminosos já tinham sido presos.

De acordo com o delegado, criminosos do Rio e Baixada Fluminense estão buscando expandir seus territórios em cidades do interior do estado. "Nos últimos tempos a cidade do interior do Sul fluminense se viu assolada por crimes de homicídio, a maioria deles ligados a disputa de facções criminosas por território", explica.

A operação "Barra do Piraí contra o crime" mobiliza agentes da 88ª DP e todas delegacias do 5º DPA e conta com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ao todo são mais de 50 policiais e 20 viaturas. Também apoiaram a ação Policiais Militares do 10ª BPM e Guarda Municipal de Barra do Piraí.

As investigações tiveram início quando os agentes constataram que uma determinada organização criminosa enviou criminosos da Baixada Fluminense à Barra do Piraí para matar um rival. Os bandidos foram até a cidade, se hospedaram em um hotel, cometeram o crime e retornaram à Baixada.