Renan Ferreirinha, secretario Municipal de Educação Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 27/01/2021 11:05 | Atualizado 27/01/2021 12:32

Rio - A Secretaria Municipal de Educação confirmou a volta às aulas da rede no dia 8 de fevereiro. Nesta etapa, as aulas retornam apenas de forma remota e sem aulas em tempo real. Os professores só devem ministrar aulas aos alunos duas semanas depois. O secretário Renan Ferreirinha detalhou, em coletiva na manhã desta quarta-feira, no Palácio da Cidade, como funcionará o ensino remoto.



A partir do dia 8 de fevereiro, os alunos da rede municipal terão acesso às tarefas e materiais didáticos a partir do aplicativo RioEduca. A MultiRio, canal da prefeitura que disponibiliza conteúdos na televisão aberta, também faz parte do programa.

"Iremos disponibilizar materiais didáticos físicos e digitais integrados na mesma plataforma. O material digital será utilizado via aplicativo único, o RioEduca. Tudo o que terá de material estará nesse aplicativo. São duas frentes: o RioEduca em casa, e o RioEduca na tevê, através da MultiRio", explicou o secretário.

Nesse primeiro momento, os conteúdos serão apenas disponibilizados aos alunos. As aulas em tempo real com professores só serão iniciadas duas semanas depois, no fim de fevereiro. A prefeitura negocia com operadoras para disponibilizar pacote de dados para 641 mil alunos e 39 mil professores. Esses pacotes serão de 1gb por mês



"A educação remota será dividida. No dia 8 de fevereiro, nós estaremos começando o ensino remoto, com atividades não simultâneas. São vinte horas semanais. Professor prepara, seleciona o material, o aluno pega, de forma digital, ou física, cumpre e retorna ao professor", disse Ferreirinha.



A decisão de volta às aulas no dia 8 teve o aval da secretaria Municipal de Saúde e do Comitê Científico que avalia o enfrentamento à Covid no Rio. Para o secretário de Educação, a pasta não foi prioridade em 2020.



"Tiveram alguns grandes desafios nesse processo que seguirão sendo enfrentados nos próximos meses. O primeiro deles é que Educação não foi prioridade no enfrentamento à pandemia. Isso aconteceu muito no Rio também. Agora precisamos alterar isso", comentou Ferreirinha.



"As soluções de ensino remoto foram pouco efetivas. As 1.543 unidades tinham serviço de Internet suspenso por falta de pagamento. Através de esforço conjunto, conseguimos restabelecer o serviço".



A secretaria também determinou protocolos para a retomada das atividades presenciais: o horário das turmas será escalonado, as refeições serão feitas nas salas de aula sempre que possível e as escolas contarão com bebedouros adaptados, além do pedido de readequação do espaço físico das escolas. A Secretaria de Transportes também foi ouvida para identificar os horários de picos de alunos nos modais.

O cronograma da Secretaria de Educação prevê as seguintes datas para o retorno presencial:

- Dia 24 de fevereiro: pré escola, primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental;



- Duas a três semanas depois: creche, terceiro ao sexto ano do Fundamental, além do nono ano do Fundamental



- Duas e três semanas depois: creche, sexto ao oitavo ano, Educação de Jovens e Adultos e Classes Especiais.



- Em regiões administrativas de risco moderado, capacidade de 75%; em risco alto, 50%; em risco muito alto, até 30% da capacidade.

A pasta ressaltou que o retorno dos alunos é facultativo.