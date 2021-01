Receita Federal apreende mais de R$ 2 milhões em produtos piratas no Centro Divulgação / Receita Federal

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 11:27

Rio - A Receita Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira (27), uma grande quantidade de produtos falsificados durante uma operação de repressão à pirataria e contrafação em duas lojas na Avenida Buenos Aires, no Centro do Rio. As mercadorias são avaliadas em mais de R$ 2 milhões.



De acordo com a Receita, as mercadorias apreendidas consistem em grande parte acessórios para celular. A operação foi realizada com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e contou com a participação de escritórios de advocacia representantes das marcas estampadas nos produtos.