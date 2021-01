Por O Dia

Publicado 27/01/2021 16:45 | Atualizado 27/01/2021 17:09

Rio - Um vídeo, divulgado pelo perfil Onde Tem Tiroteio, expôs um dos vários casos de violência que motoristas são submetidos, diariamente, ao passar pela Avenida Brasil. As imagens mostram um criminoso se passando por vendedor ambulante na altura de Bonsucesso, na pista sentido Centro do Rio.

O criminoso carrega uma caixa, aborda um veículo, modelo Creta branco, aponta uma arma para o motorista e rouba pertences da vítima. Em seguida, volta para a pista segurando a caixa com supostos produtos de venda. Toda a ação levou pouco menos de 10 segundos.

Confira o vídeo:

Questionada sobre o reforço à segurança naquele local da via expressa, a Polícia Militar disse que o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não foi acionado para a ocorrência mencionada. No entanto, ao tomar conhecimento do vídeo, o comando do batalhão determinou que sejam feitas buscas na região para verificar a ocorrência.