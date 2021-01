Dupla é presa com drogas por policiais da 166º DP (Angra dos Reis) Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 17:30 | Atualizado 27/01/2021 17:32

Rio - Policiais da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (26), dois homens pelo crime de tráfico de drogas sintéticas. Ambos estavam de posse de entorpecentes no momento em que foram detidos, um na Praça Mangaratiba e o outro no interior de um veículo nas proximidades. Um dos presos é estudante de Engenharia. Eles não tiveram o nome divulgado. A ação foi baseada nas informações do setor de inteligência da delegacia.



Nas residências dos acusados, nos bairros Ribeira e Promorar, os policiais encontraram mais quantidade do material entorpecente, além de balanças de precisão. De acordo com os agentes, os homens confessaram que venderiam as drogas sintéticas em uma festa universitária prevista para acontecer no dia 06 de fevereiro.