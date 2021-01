Coronavírus Reprodução

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 509.113 casos confirmados e 29.230 mortes. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 3.517 casos confirmados e 187 óbitos. Entre os casos confirmados, 474.601 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 em todo Estado do Rio é de 61.4%, enquanto nos leitos de enfermaria é de 51.4%.

Rio começa nova fase de vacinação





A cidade do Rio iniciou na manhã desta quarta-feira (27) uma nova fase da vacinação . Esta etapa contempla os profissionais de saúde da ativa com 60 anos ou mais, além de funcionários de funerárias que lidam diretamente com cadáveres contaminados. A expectativa é vacinar 66 mil pessoas, entre enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, fonoaudiólogos e outros trabalhadores da saúde. A dose distribuída, desta vez, é a de Oxford/AstraZeneca.

A etapa da vacinação começou na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido, mas outras 235 clínicas e centros de saúde de toda a cidade estão vacinando. A vacinação também começou nos municípios da Região Metropolitana e do interior do estado. Ao profissional, basta ir até uma unidade de saúde com um comprovante que trabalha na área e a caderneta de vacinação, se tiver.