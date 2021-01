Por Bruna Fernandes

Publicado 28/01/2021 00:00

A Firjan SESI, por meio do Centro de Inovação SESI em Saúde Ocupacional (SIS-SO), já promoveu 45 mil testes RT-PCR para a covid-19 em trabalhadores da indústria fluminense. De abril de 2020, início do Programa Testes covid-19, a 18 de janeiro deste ano, a média de industriários contaminados é de 4,1% em todo o estado. Em pouco mais de oito meses foram atendidas 800 empresas de todos os setores industriais em 40 municípios. A cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi a que apresentou maior percentual de casos positivos em todo período avaliado, com 7,7%.

O objetivo do programa da Firjan SESI é agilizar o diagnóstico da covid-19, contribuindo para evitar a propagação do coronavírus no estado e manter a capacidade produtiva da indústria, prezando pela saúde dos trabalhadores e da população. Para micro e pequenas indústrias, com até 100 empregados, o serviço é oferecido de forma gratuita. Este grupo poderá solicitar novas testagens dos seus colaboradores, caso seja necessário. Para as médias e grandes indústrias, os testes saem a preço de custo.

Entre os 4,1% de industriários que testaram positivo, 32,6% declararam não apresentar sintomas. Os pacientes assintomáticos também são capazes de transmitir o vírus. "A combinação desses resultados ressalta a importância da testagem frequente, uma vez que mesmo sem apresentar sintomas, este trabalhador pode transmitir o coronavírus. Assim, a identificação mais rápida de indivíduos com covid ajuda no combate do SARS-CoV-2", destaca o pesquisador-chefe Antonio Fidalgo.

Embora iniciada a imunização da população, ainda não há vacina para todos os brasileiros. Diante deste cenário, como estratégia de combate à Covid-19, a testagem em massa e o rastreamento de contatos (contact tracing) - detecção dos indivíduos que tiveram contatos com uma pessoa com o vírus - se mostram ferramentas importantes por fornecerem um maior número de informações. Essa combinação estratégica permite um maior potencial para a tomada de decisão e a gestão dos impactos causados pela pandemia do corronavírus.

Testagem inteligente

Baseado nessa combinação estratégica, o Instituto SENAI de Inovação em Química Verde, ligado à Firjan SENAI, e o CIS-SO desenvolveram o Smart Testing. O programa de testagem inteligente para indústrias possui como fundamento-base o uso de inteligência artificial para auxiliar as empresas a manter suas atividades da maneira mais otimizada possível.

"A proposta do programa é o combate da proliferação do vírus e à contaminação em massa dos trabalhadores da indústria, identificando os possíveis trabalhadores infectados no ambiente de produção. O resultado gerado auxilia na decisão de afastamento imediato do trabalhador infectado e sintomáticos, atuando assim na prevenção da propagação do vírus e minimizando os impactos na produção as indústrias", explica o pesquisador.