Por Bruna Fernandes

Publicado 28/01/2021 00:00

A Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, analisou dados de mais de 46 mil usuários do aplicativo Mobills entre os meses de janeiro e dezembro de 2020, e constatou que os gastos com os principais aplicativos de entregas focados no delivery de comida (Rappi, Ifood e Uber Eats) cresceram 149%.

A partir do levantamento é possível notar que o mês de dezembro foi considerado o mês com mais despesas com delivery em 2020. Além disso, comparado ao mês de março, início da pandemia e de maior queda nas despesas por aplicativo no Brasil, o aumento foi de 187%. Para o CEO da Mobills, Carlos Terceiro, a queda no mês de março está relacionada com o medo das pessoas diante da incerteza da pandemia e já o mês de dezembro representa uma volta à normalidade, mesmo com o alto índice de casos de Covid no Brasil.

Falando especificamente sobre os aplicativos de delivery, o Ifood foi o que apresentou maior aumento de despesas. Comparando janeiro a dezembro, o app teve crescimento de 172%. Já o Rappi e o UberEats tiveram aumento de 121% e 37%, respectivamente.

Média de gastos

A Rappi, que além do delivery alimentício oferece entrega de supermercado, farmácia e compras em geral, se destacou sendo o aplicativo que teve maior aumento no ticket médio. Em janeiro, o valor médio das transações era R$ 50,51, já em setembro - mês com maior valor de despesa médio por transação - o ticket médio do aplicativo passou a ser R$ 103,96, aumentando 105%. A média de gastos entre janeiro e dezembro de 2020 foi de 61%. "Analisamos que essa alta se deve ao aumento de pedidos não apenas de restaurantes, mas também de outros itens de necessidade básica que são entregues pela plataforma", explica Terceiro.

O Ifood manteve o ticket médio estável até março, quando começou a apresentar crescimento. Em janeiro e março, os gastos em média eram de R$ 35,00, em junho, o valor cresceu para R$ 43,36 que sofreu pequena variação até dezembro de 2020, representando 22% de aumento em comparação a janeiro. O Uber Eats apresentou um crescimento de 11,45% em dezembro, com relação a março; e apenas 3,25% quando comparado ao mês de janeiro.