Por Bruna Fernandes

Publicado 28/01/2021 00:00

O Senac RJ está com inscrições abertas para cursos técnicos e livres, em diversas áreas, ministrados de forma remota. Com início nos meses de fevereiro, março e abril, os programas oferecem aulas on-line em tempo real. Há turmas nas áreas de Informática, Moda, Administração, Design, Idiomas, Fotografia e Decoração. Os cursos são uma boa oportunidade para quem pretende aprimorar seus conhecimentos, desenvolver novas competências ou se reinventar profissionalmente, sem sair de casa.

Entre as ofertas disponíveis, há vagas nos cursos Técnicos em Administração e Logística. Já nos cursos livres, as inscrições estão abertas para Business Intelligence com Power BI, Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, Excel, Excel Avançado, Informática Básica, Design Gráfico Digital, Consultoria de Imagem, Modelista, Decoração Básica de Interiores, Feng Shui Aplicado ao Design de Interiores, Introdução à Fotografia Digital e Francês.

Ensino Remoto

O método de ensino remoto oferece aulas online em horários e dias preestabelecidos, resguardando a carga horária e o desenvolvimento das competências profissionais do formato presencial. O modelo de aprendizagem em tempo real garante a interação entre instrutores e alunos, formando um diferencial para quem preza pela troca imediata de informações em sala de aula mesmo no ambiente digital.

Os cursos são realizados na plataforma do ambiente virtual de aprendizagem, que conta com uma sala de aula virtual com múltiplos recursos de interatividade, avaliação e acervo de vídeos e conteúdos. Os cursos dão direito a certificação do Senac RJ.

Senac RJ

Mesmo diante da pandemia, o Senac RJ superou desafios e alcançou resultados positivos em 2020: 56 mil alunos matriculados em todos os níveis de ensino, da aprendizagem à pós-graduação, mais de 7 mil vagas de trabalho ofertadas durante a Feira Virtual, realizada em parceria com mais de 500 empresas, 9 mil orientações de carreira por meio de vídeo conferências, fóruns, chats e palestras digitais gratuitas, além da abertura de 62 novas turmas com aulas on-line em tempo real.