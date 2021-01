Por O Dia

Publicado 28/01/2021 00:00

A cantora e compositora Lary finalizou 2020 com um projeto assinado por ninguém menos do que o produtor Malak, criador e responsável pela produção do Poesia Acústica, o maior projeto de rap acústico do Brasil. Além disso, ela encerrou um grande ciclo que consistia no lançamento de 4 Eps, iniciado em 2019, e que contou com participações importantes, como Gustavo Mioto, 3030 e Choice.

Durante esse processo, a carioca se encontrou no mais novo R&B brasileiro, despontou como compositora, assinando músicas para grandes artistas, como Wanessa Camargo e MC Rebecca.

"Nos últimos dois anos, resolvi dividir um álbum em 4 EPs, projeto que trouxe muitas oportunidades incríveis pro meu trabalho. Concluindo o lançamento do último EP, o Conclusão, eu e minha equipe nos reunimos para planejar os próximos passos. Nesse papo, tive a ideia de criar um projeto para fechar com chave de ouro esse ciclo: relançar uma música de cada EP no formato acústico e com a participação de um artista diferente. A primeira pessoa que veio na minha mente pra tomar frente da criação, foi o Malak, um cara talentosíssimo e de quem gosto muito, um dos fundadores e responsável pela produção musical do poesia acústica", revela Lary.

O projeto, intitulado Acústico Brainstorm, lançado no último mês, veio acompanhado de uma produção audiovisual de 15 minutos que já ultrapassa os 300 mil views.

"O conceito pensado para o meu último projeto foi a simplicidade. O simples é lindo e toca as pessoas. Esse foi um trabalho que me mostrou muito como artista, mostrou o resultado de todo um processo de amadurecimento musical e, principalmente, a minha forma de transformar o que já existia em algo diferente. Certamente foi um dos projetos mais legais que já fiz até agora".

Para 2021, Lary se prepara para o seu primeiro álbum da carreira, que promete apresentar sua sonoridade voltada para o pop e R&B.