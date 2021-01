Por Bruna Fernandes

Publicado 28/01/2021 00:00

O restaurante Mr. Lenha renovou o cardápio com receitas assinadas pelo renomado chef pizzaiolo Pierluigi Russo, que foi convidado pela sócia Andrea Mosqueira para criar receitas exclusivas que mantivessem a raiz italiana.

Originário da região da Campania, berço das pizzas, o chef pizzaiolo traz no currículo a formação pela Accademia Pizzaioli, na Itália. No novo menu são cinco pizzas e dois risotos que contam com a assinatura de Pierluigi.

"O destaque fica por conta das pizzas Mr. Lenha, preparada com pomodoro pelati, burrata, muçarela, presunto e azeite trufado; e a clássica Marguerita DOC, que leva pomodoro pelati, mozzarela fior di latte, tomate cereja e manjericão. Outras novidades são a Boscaiola, preparada com molho de tomate, muçarela de búfala, linguiça artesanal e cogumelos; a Di Luigi, com muçarela, creme de leite, presunto e cogumelos; e a Parma & Rúcula, pomodoro pelati, muçarela, presunto Parma, rúcula, tomate cereja e grana padano em lascas", relaciona.

Entre os risotos, as novidades são o Risotto di Zuca, com abóbora, gorgonzola e parmigiano; e o Risotto di Funghi, com cogumelos frescos, azeite, salsa e parmigiano.

Serviço

Av. Érico Veríssimo, 970, lojas C e F, Barra - 2491-1244.