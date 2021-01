Movimentação durante a vacinação nesta quarta-feira Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 19:54 | Atualizado 27/01/2021 20:11

Rio - A Prefeitura do Rio afirma que a cidade chegou à marca de 100.755 mil pessoas vacinadas contra o coronavírus, sendo cerca de 18 mil somente nesta quarta-feira, quando foi aberta a vacinação para profissionais de saúde a partir de 60 anos que atuam nas redes pública ou privada e agentes funerários, na mesma faixa etária, que manipulam cadáveres. Segundo a Secretaria municipal de Saúde (SMS), o número pode ser ainda maior, já que parte das 236 unidades de Atenção Primária ainda está fechando seus balanços do dia. A estimativa inicial da SMS era de vacinar cerca de 15 mil pessoas nesta quarta-feira.



Desde o início desta manhã, muitas pessoas já aguardavam nas clínicas da família ou centros municipais de saúde para serem vacinadas. Apesar disso, o movimento foi tranquilo, com o fluxo avançando sem contratempos. Algumas unidades, devido à localização central, tiveram movimento acima da média, o que resultou em filas maiores, como aconteceu no Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues, na Gávea. Mas, segundo a SMS, todas as pessoas que procuraram a unidade e estavam dentro do perfil dos grupos prioritários receberam a dose da vacina.



O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, esteve pela manhã na Clínica da Família (CF) Estácio de Sá, no Rio Comprido, e orientou as pessoas dentro dos grupos prioritários a procurarem as unidades para se vacinar de acordo com as etapas anunciadas:



"A gente tem vacina para todos desses grupos prioritários que estão sendo atendidos neste momento. Há doses em todas as unidades e orientamos as pessoas a virem no período da tarde, quando o movimento costuma ser mais tranquilo. Pedimos que tragam um documento de identificação com foto, o comprovante de que faz parte do grupo prioritário abordado neste momento e, se tiver, sua caderneta de vacinação”, recomendou o secretário.



Um dos primeiros a receberem a dose na CF Estácio de Sá, o médico radiologista Fernando César Carvalho, de 64 anos, pretende, agora vacinado, retornar em breve ao trabalho. Devido à pandemia e à idade, ele precisou se afastar da prática da profissão, que exerce há 37 anos.



"Recebo a vacina com muita esperança de que dias melhores virão no combate à pandemia. Não estou encerrando a carreira, pelo contrário. Aos poucos as coisas vão normalizar”, disse.



A vacina gerou entusiasmo e otimismo também para a bióloga da Fiocruz Joana Angélica Barbosa: "Minha sensação é de felicidade. É bom demais. Estou muito feliz e peço a Deus que todos tenham esse acesso. E terão! Vamos vencer essa".



GRUPOS PRIORITÁRIOS

Publicidade

Nesta etapa da vacinação, estão contemplados, com a devida comprovação, as seguintes categorias de profissionais com 60 anos ou mais: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. Esse público representa cerca de 66 mil pessoas. A recomendação é que o profissional tome a vacina na sua unidade de saúde de referência, que pode ser verificada no serviço 'Onde ser Atendido', pelo link www.subpav.org/ondeseratendido/



Também continuam a ser vacinados os profissionais de saúde que trabalham em hospitais na linha de frente do atendimento à covid-19 e os da Atenção Primária envolvidos com a campanha de vacinação. Idosos asilados e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência já foram vacinados.



A prefeitura informa que, por enquanto, a população não deve procurar os postos de saúde, porque a vacinação está restrita aos profissionais de saúde e aos grupos específicos. Quando o Ministério da Saúde definir a ampliação para outros grupos prioritários, a informação será amplamente divulgada.