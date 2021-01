Portal dos Procurados pede informações sobre os envolvidos na morte de empresário em Angra dos Reis Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 21:20 | Atualizado 27/01/2021 21:26

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz para ajudar a Polícia Civil a esclarecer informações da morte de Edilson França Moreira, 54 anos, em Angra dos Reis. Ele foi morto a facadas na tarde desta quarta.

A vítima era sócio proprietário do Crematorium Costa Verde, que fica no bairro Gambôa do Belém, e na empresa França's de Angra Locações e Serviços Ltda-ME. Agentes da 166ª DP (Angra dos Reis) estiveram no local do crime e buscam informações que possam levar aos envolvidos na morte do empresário.

O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso nos seguintes canais de atendimento:



WhatsApp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

Telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177

APP “Disque Denúncia RJ “.

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).