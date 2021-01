Por Bruna Fernandes

Publicado 29/01/2021 00:00

Atividades literárias, conversas com autores e palestras temáticas sobre multiplicidade cultural são algumas das ações que integram o projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense - Mediadores de Leituras, ação de circulação literária que tem como estratégia democratizar o acesso ao livro e à leitura, além de estimular e incentivar crianças de 7 a 14 anos para o contato com autores fluminenses. Serão realizadas, ao todo, 18 ações virtuais, todas gratuitas, que poderão ser acessadas através das redes sociais, a partir desta sexta-feira (29).

O projeto prevê também capacitação para professores e agentes de leitura da rede de Bibliotecas Comunitárias, pontos de leitura e projetos de incentivo à leitura com a realização de videoaula, web conferência e a entrega de kits com equipamentos digitais, ebooks, aplicativos e livros em papel.

Segundo Benita Prieto, coordenadora geral do projeto, a iniciativa pretende contribuir para a melhoria da educação e incentivo à leitura, através da formação de professores e mediadores de leituras, narrativas de histórias e oficinas literárias, bem como a divulgação dos autores fluminenses e de suas obras junto ao público infantil. "A Caravana é uma oportunidade de valorizar autores que vivem no Estado do Rio de Janeiro e divulgar suas obras. Vai contribuir para a importante tarefa que vem sendo executada, ao longo de tantos anos, pelos mediadores de leituras, que é fazer com que o livro saia da estante, física ou virtual, e seja lido", afirma Benita.

Ricos encontros

Nesse sentido, a Caravana permitirá ricos encontros com especialistas em literatura e profissionais do livro e leitura, além, é claro, de contadores de histórias - uma rara oportunidade para ouvir e adquirir conhecimento. Entre os participantes, Eliana Yunes, Roseana Murray, Rogério Andrade Barbosa, Andrea Viviana Taubman, Rosa Amanda Strausz, João do Corujão, Daniele Ramalho, Gregório Filho, Guto Lins, Nanci Nóbrega, José Mauro Brant, Warley Goulart, Suzana Nascimento, Glauter Barros, Silvia Castro.

Temas preciosos

Na lista de palestras, há temas como 'Africanidades' e 'Mitologia indígena brasileira', assuntos de valor histórico, recheados de curiosidades e que despertam grande interesse. A programação reúne, também, oficinas com os temas 'Quando o texto e a imagem conversam', 'Leitura digital, leitura sem fronteiras' e 'Bibliotecas Brincantes: Leituras'. Os temas permitirão a ampliação de conhecimento para os profissionais que atuam com mediação de leitura e fazem dessa arte ponte para o rico universo do livro e da leitura.

Serviço

Para participar das atividades, as inscrições deverão ser realizadas em https://www.caravanadaleituraaf.com.br