Por Bruna Fernandes

Publicado 29/01/2021 00:00

A equipe da Secretaria de Infraestrutura esteve na manhã desta quinta-feira, vistoriando a obra de manutenção e recuperação estrutural do elevado do Joá.

A via que liga a Zona Sul à Zona Oeste da cidade está recebendo reforço em toda a sua estrutura. Ao todo, serão reforçados 2 pilares do elevado. O contrato de manutenção do elevado do Joá consiste na recuperação e reforço dos pilares, e tem a duração de dois anos.

Os funcionários trabalham sete dias da semana, 24h por dia, e se dividem em turnos para atuar ao longo de todo viaduto. Eles não param! Estamos trabalhando firmemente para melhorar a qualidade dos serviços de uma via tão importante da nossa cidade - contou a secretária Katia Souza.

O Elevado do Joá foi inaugurado em 1971 e possui 3,10 quilômetros de extensão total. O elemento principal do complexo é o viaduto da estrutura original, com dois andares e 1,25 quilômetro de extensão, sustentado por colunas cravadas na base do Maciço da Tijuca.

Sinalização

A CET-Rio iniciou a implantação de placas de advertência e reduziu a velocidade na Estrada Burle Marx para 50km nos trechos mais livres e para 30km nos trechos com mais densidade de comércio e residências onde dezenas de ciclistas praticam o esporte na estrada que fez parte do Circuito Olímpico de ciclismo. O objetivo é dar maior segurança aos ciclistas.