Publicado 29/01/2021 08:32 | Atualizado 29/01/2021 11:50

Rio - Dois caminhões frigoríficos foram roubados, na manhã desta sexta-feira, na BR-101, sentido Manilha, na altura de Boaçu, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas dos caminhões foram sequestrados durante o assalto. Por volta das 9h, um dos motoristas e dois ajudantes do caminhão foram liberados.

A Polícia Civil informou que o motorista e os ajudantes de caminhão foram levados para a 72ª DP (São Gonçalo). Na delegacia, ele relatou que estava transportando uma carga de carne quando foi abordado por criminosos armados, próximo a saída 309 da rodovia. Um dos motoristas ainda não foi liberado.

Ainda segundo a especializada, dois caminhões foram levados pra dentro da comunidade, um pelos criminosos e outro pelos funcionários que foram feitos reféns.

A PRF informou que os criminosos estavam em três carros, armados com fuzis. Equipes da PRF e policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados e atuaram no local.

Segundo relatos, motoristas que passavam na via ficaram assustados com o assalto e alguns tentaram voltar na contramão.

Ainda não há informação de prisões.