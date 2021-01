Coletiva com o Prefeito Eduardo Paes no Centro de Controle da Cidade Nova. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 08:56 | Atualizado 29/01/2021 13:57

Rio - A Prefeitura do Rio trabalha para que toda a população da cidade com mais de 60 anos seja vacinada até o fim de março. O plano, no entanto, depende da chegada de mais vacinas - uma nova leva vinda do Instituto Butantan (Coronavac) está prevista para chegar semana que vem. Na próxima segunda-feira (1º), os 236 postos e clínicas do município começam a vacinar idosos com mais de 99 anos. Na primeira semana, será vacinada a população a partir de 95 anos (confira calendário no fim da matéria).

"Nós iniciamos a vacinação pela população em geral, vamos avançar. Final do mês de março, vamos ver se a gente consegue toda população acima dos 60 anos já vacinada. Meu apelo é para que a gente cuide dos nossos idosos, nossos coroas", comentou o prefeito Eduardo Paes (DEM), na apresentação do boletim epidemiológico nesta sexta-feira (29). O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, reforçou que o plano é esse, mas disse depender da chegada de imunizantes. Na próxima semana, o Brasil deve distribuir 4,1 milhões de doses da Coronavac, parte delas para o Rio.

"Receberemos uma nova leva. Também temos (vacinas da) Fiocruz para receber. Dependendo da chegada, podemos atrasar ou adiantar esse calendário de fevereiro. Mas a previsão é cumpri-lo, e a partir do mês de março, todos os idosos do Rio de Janeiro já vacinados", disse Soranz.

Agentes de saúde irão na casa de idosos com dificuldade de locomoção

A recomendação é que o responsável pelo paciente procure na plataforma Onde ser atendido (http://subpav.org/ondeseratendido/) a unidade de saúde mais próxima de casa, onde vai receber todas as orientações sobre a vacinação.

A Secretaria de Saúde do município avalia que esta primeira semana da vacinação de idosos será a mais complexa em termos de logística, já que a população mais velha tem mais dificuldade de locomoção. Por isso, as clínicas da família terão a mesma programação usada nas vacinas contra a gripe: agentes de saúde irão até a casa dos idosos com dificuldades de locomoção, mediante cadastro prévio na unidade.

"Esse grupo da primeira semana é pequeno, mas complexo. Muitas dessas pessoas serão vacinadas em casa pelas equipes de saúde da família. Essas equipes já têm cadastro de vacinação de gripe. Vamos vacinar em domicílio. A prioridade é vacinar os que estão se locomovendo, os que vão circular mais", comentou o secretário, Daniel Soranz. "A gente pede a colaboração dos idosos que podem se locomover que não se cadastrem para se vacinar em casa. As unidades não têm como vacinar todas as pessoas em casa", completo.

Confira o calendário de vacinação da população com mais de 80 anos:

