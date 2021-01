Marcas de tiros registram a violência vivida por moradores do Morro da Barão, na Praça Seca Reginaldo Pimenta / Arquivo

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 10:46 | Atualizado 29/01/2021 11:10

Rio - Moradores da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, relatam intenso tiroteio no Morro da Barão, na manhã desta sexta-feira (2). Testemunham dizem que a Polícia Militar realiza uma operação na região, após mais uma noite de confronto entre traficantes e milicianos.

Nas redes sociais as pessoas afirmam que o agente da PM foi baleado em confronto com criminosos. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar confirmou a informação.

Publicidade

ATENÇÃO



polícia militar baleado na Barão neste exato momento! Clima tenso na região. — PRAÇA SECA ONLINE (@pspedepaz) January 29, 2021 Há pelo menos uma semana o Morro da Barão vem sendo alvo de disputa entre o tráfico e a milícia. Testemunhas alegam que criminosos entram na comunidade por uma região de mata. Na semana passada, traficantes do Morro do 18, em Piedade, entraram na comunidade e expulsaram a milícia. Há dois dias, segundos moradores, os milicianos retornaram para o Morro da Barão. Em nota, a PM disse que "policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) em policiamento na Praça Seca foram atacados por disparos de arma de fogo. Um policial militar ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde está recebendo atendimento médico.Há pelo menos uma semana o Morro da Barão vem sendo alvo de disputa entre o tráfico e a milícia. Testemunhas alegam que criminosos entram na comunidade por uma região de mata. Na semana passada, traficantes do Morro do 18, em Piedade, entraram na comunidade e expulsaram a milícia. Há dois dias, segundos moradores, os milicianos retornaram para o Morro da Barão.

A polícia investiga a morte de um homem que seria irmão do miliciano Edmílson Gomes Menezes, conhecido pelo apelido de Macaquinho, um dos líderes da milícia que atua no bairro do Campinho, nas comunidades do Fubá (Cascadura), Quiririm (Valqueire), Caixa D´Água (Quintino), todos na Zona Norte do Rio, além de Chacrinha (Praça Seca) e Jordão (Taquara), ambas na Zona Oeste.