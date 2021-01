Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 11:08 | Atualizado 29/01/2021 13:34





Para atender às solicitações das forças de segurança, o acesso aos moradores será pela Avenida Paula Sousa e diversas vias no entorno do estádio Maracanã serão interditadas a partir das 14h. Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da CET-Rio, informou que neste sábado (30) o entorno do estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, terá bloqueios devido à final da Copa Libertadores da América. Os times Palmeiras e Santos se enfrentarão no estádio às 17h.Para atender às solicitações das forças de segurança, o acesso aos moradores será pela Avenida Paula Sousa e diversas vias no entorno do estádio Maracanã serão interditadas a partir das 14h. A Polícia Militar elaborou um plano de segurança especial para a final e colocará 550 agentes no policiamento interno e externo do estádio, sob a coordenação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE). Já o Corpo de Bombeiros irá fiscalizar e coordenar ações de prevenção e também no controle de aglomerações.

Confira as interdições:

•Rua Eurico Rabelo, entre a Av. Paula Sousa e a Av. Prof. Manoel de Abreu;

•Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Professor Eurico Rabelo;

•Rua Isidro de Figueiredo;

•Rua Conselheiro Olegário;

•Rua Artur Menezes;

•Av. Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a Rua Dona Zulmira e a Av. Pres. Castelo Branco;

•Av. Maracanã, ambos os sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado;

•Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã;

•Av. Presidente Castelo Branco (Radial Oeste), sentido centro, no trecho compreendido entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Maracanã.



As intervenções contarão com a participação de operadores de tráfego, entre agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e terceirizados, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, orientar os motoristas e efetuar os bloqueios durante o período do evento. Serão utilizados painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

Planos semafóricos especiais serão implantados para garantir a fluidez e o Centro de Operações Rio (COR-Rio) fará o monitoramento de toda a área do evento com câmeras, permitindo que técnicos da CET-Rio implantem ajustes na programação dos semáforos em função das condições do trânsito em cada momento.



A Secretaria de Ordem Pública (Seop) atuará com reboques baseados em pontos estratégicos e circulando na área de abrangência do evento com a finalidade de reprimir o estacionamento irregular e garantir a fluidez do tráfego. Os veículos estacionados irregularmente serão removidos para os depósitos públicos municipais.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

O estacionamento de veículos será proibido no dia 30/01 (sábado) das 10h às 00h30, em ambos os lados, das seguintes vias:

•Rua Professor Eurico Rabelo;

•Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Professor Eurico Rabelo;

•Rua Isidro de Figueiredo;

•Rua Conselheiro Olegário;

•Rua Artur Menezes;

•Av. Paula Sousa, nas duas pistas, entre as ruas São Francisco Xavier e Professor Eurico Rabelo.



PRINCIPAIS INTERDIÇÕES

A partir das 14h, os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:



Do Centro e Zona Sul

•Para Tijuca, utilizar rota da Paulo de Frontin e Satamini ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará/ Rua Paraíba e Rua Mariz e Barros;

•Para Vila Isabel e Grajaú utilizar rotas acima e em seguida Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;

•Para região do Grande Méier, utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.



Da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

•Para Centro e Zona Sul, utilizar a rota Conde de Bonfim – Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier

•Para Centro e Zona Sul, utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.



MORADORES DO ENTORNO

O acesso de veículos dos moradores do entorno imediato do Maracanã - ruas Prof. Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Isidro de Figueiredo, Artur Menezes e Conselheiro Olegário, será feito pela Av. Paula Sousa, pista da esquerda, e Rua Prof. Eurico Rabelo, mediante apresentação de comprovante de residência.

A final da Copa Libertadores da América, entre Palmeiras e Santos, não teve venda de ingressos e não terá a a presença da torcida. No entanto, o jogo será acompanhado presencialmente por pelo menos 5 mil pessoas, incluindo jogadores, árbitros, técnicos, assistentes e dirigentes dos clubes finalistas.

Por conta da "ausência" de público, os principais meios de transportes do Rio não adotaram um esquema especial para a partida.

A operação do metrô acontecerá no horário regular de fim de semana, com funcionamento no sábado, das 5h à meia-noite. Neste dia, a transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. A Supervia informou também que não adotará esquema especial.