Rio - "Eu senti muito medo, só conseguia pensar na minha família, era só isso que passava pela minha cabeça". Esse é o relato, aos prantos, de um dos motoristas do caminhão de carga que foi roubado por criminosos, na manhã desta sexta-feira, na BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio

O crime aconteceu por volta das 6h, na altura do Complexo do Salgueiro. De acordo com os funcionários de um frigorífico, cerca de doze bandidos armados com fuzis, divididos em três carros, fecharam a rodovia Niterói - Manilha."Primeiro achamos até que era polícia, eles estavam até fardados. Estavam fortemente armados", contou um dos ajudantes.Os bandidos abordaram dois caminhões que transportavam carne. Durante a ação criminosa, o motorista e dois ajudantes de um dos caminhões chegaram a ser sequestrados e levados para o interior da comunidade.As cargas foram totalmente roubadas e estavam avaliadas em cerca de R$ 50 mil. Os profissionais foram liberados sem ferimentos.Muito emocionado, o motorista de 61 anos , que é pai de quatro filhos e sete netos, disse que essa é a primeira vez, em 44 anos de profissão, que ele é assaltado."Agora é pedir proteção a Deus e voltar a trabalhar, não tem jeito, a gente precisa", contou.