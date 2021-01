Enterro do Marcelo Guimaraes no cemitério de Inhaúma. A direita da foto, Vitoria de 19 anos, filha de Mercelo chora bastante por causa da morte do pai. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 16:01 | Atualizado 29/01/2021 16:52

Rio - Familiares e amigos do marmorista Marcelo Guimarães, morto no dia 4 de janeiro durante uma ação policial na Cidade de Deus , em Jacarepaguá, marcaram para o próximo domingo, dia 31, um ato em memória ao morador da Gardênia Azul. Marcelo foi atingido no tórax esquerdo por uma bala, quando voltava de motocicleta do trabalho para casa. Testemunhas acusam a polícia militar do assassinato.

O ato, divulgado amplamente nas redes sociais, marcará um mês da morte de Marcelo. Uma apresentação artística, com dança e uma gravação, será realizada às 10h de domingo, embaixo do viaduto da Linha Amarela, na altura da Cidade de Deus, exatamente onde o marmorista foi atingido. "A luta pela justiça continua, e convido todos vocês para estarem lá. Juntos somos mais fortes", diz o texto do cartaz de divulgação.

Dias depois da morte, o artista e grafiteiro Leandro Ice desenhou o rosto de Marcelo em um muro próximo ao local.