Uerj prorroga a suspensão das atividades presenciais não essenciais até o dia 28 de fevereiro de 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 13:56 | Atualizado 31/01/2021 13:57

Rio - A Reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) prorrogou, neste domingo (31), a suspensão das atividades presenciais não essenciais até o dia 28 de fevereiro. Em virtude do contexto atual da pandemia de Covid-19, que ainda não oferece segurança para retomada presencial das atividades letivas, o calendário acadêmico referente ao semestre 2020.2 mantém as aulas a distância. O novo Período Acadêmico Emergencial (PAE) terá duração de 14 semanas. As aulas vão ocorrer de 22 de fevereiro a 29 de maio de 2021.



Publicidade

A Deliberação nº 18/2020, que normatiza o PAE, ressalva que as atividades letivas precisam ser divididas entre síncronas e assíncronas, mas com prevalência das que ficam disponíveis a qualquer tempo, levando em conta que as condições de acesso dos alunos aos meios tecnológicos muitas vezes não são ideais.