Polícia prende ex-prefeito de Trajano de Moraes

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 08:07

Rio - A Polícia Civil prendeu, no domingo (31), o ex-prefeito do município de Trajano de Moraes, Sérgio Eduardo Melo Gomes, foragido há quatro anos. Ele foi encontrado em um apart-hotel na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Sergio foi prefeito da cidade da Região Serrana entre 2005 e 2007, e estava foragido desde 2016. Ele é suspeito de realizar superfaturamento em compras e contração irregular com organizações sociais quando atuava como prefeito.

A polícia ainda informou que contra ele havia quatro mandados de prisão.