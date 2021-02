Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 12/02/2021 06:00

O projeto para armar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro deve chegar à Câmara de Vereadores ainda este mês. O prefeito Eduardo Paes (DEM) pretende enviar o texto em breve à Casa, assim como outras propostas. Ainda na campanha eleitoral, Paes admitiu que apoiaria a medida, mas que a implementação seria feita com critérios para evitar possíveis falhas ou questionamentos até mesmo jurídicos.

"Vou defender (a Guarda armada), mas claro que vamos estabelecer critérios muito rígidos para que grupo vai ser armado. Haverá muito treinamento, para evitar que isso se torne um problema", declarou o prefeito em entrevista à coluna no dia 5 de dezembro.

Na última segunda-feira, o chefe do Executivo municipal recebeu ainda o vereador Jones Moura (PSD) e um representante dos agentes da GM-Rio, Eduardo Cabral, que fizeram questionamentos sobre esse assunto. A eles, Paes também falou sobre a intenção de encaminhar a proposta em fevereiro.

PROPOSTAS SERÃO DETALHADAS

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), apresentará as propostas de seu governo ao Poder Legislativo em almoço com vereadores na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, no Palácio da Cidade, em Botafogo. Paes fez hoje o convite formal aos parlamentares por e-mail.

Antes mesmo do início do governo, o prefeito e alguns secretários como, por exemplo, o titular da pasta da Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, anunciaram que já na abertura do ano legislativo, no dia 18 de fevereiro, o Executivo enviaria diversos projetos à Câmara Municipal.