Prefeitura do Rio fechou uma boate na Praça Mauá e registrou 20 infrações sanitárias Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 13:27 | Atualizado 01/02/2021 13:31

Rio - A Prefeitura do Rio fechou uma boate na Praça Mauá e registrou 20 infrações sanitárias, neste domingo, em ações conjuntas integradas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) para fiscalizar o cumprimento das medidas preventivas de combate à Covid-19. Somando o patrulhamento de sábado e domingo, foram 64 inspeções, com seis interdições e 44 autos de infrações. Já no trânsito, a fiscalização contra estacionamento irregular da Seop removeu 336 veículos em toda a cidade.

No espaço fechado no Centro, o Florida Club, os agentes constataram som alto, clientes consumindo bebidas em pé, fumo em ambiente fechado, pessoas sem máscara, além da falta de licenciamento sanitário. Diante das irregularidades, a boate recebeu interdição sumária cautelar até as 7h da manhã desta segunda.

Publicidade

No domingo, as equipes fiscalizaram ainda quiosques, bares, restaurantes, ambulantes e barraqueiros de Copacabana, Leme, Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Anil e Pechincha. Na orla da Zona Sul, entre outras infrações, três quiosques foram multados por falta de uso de máscara. À noite, na Avenida Olegário Maciel, na Barra, o proprietário de uma loja decidiu encerrar as atividades após os agentes constatarem aglomeração no local e entorno. O estabelecimento foi multado e o público dispersou.

No último sábado, a força-tarefa atuou nos bairros de Copacabana, Leme, Ipanema (até o Arpoador), Leblon, Vila Isabel, Praça da Bandeira, Tijuca e Maracanã – palco da final da Copa Libertadores da América. Dentro do planejamento operacional para o jogo entre Santos e Palmeiras, as equipes fiscalizaram 17 pontos, realizando nove notificações sanitárias e três interdições (Birosca Espeto Beer, Buxixo Chopp e uma banca de jornal). Os agentes também orientaram 33 ambulantes sem autorização a deixar as ruas e apreenderam 95 bebidas alcoólicas. Três veículos foram removidos por estacionamento irregular.

Publicidade

Balanço geral

Em 17 dias (de 15 a 31 de janeiro), a operação já contabiliza 346 inspeções a estabelecimentos, registrando 174 infrações sanitárias e 30 interdições – sendo oito delas de eventos clandestinos que reuniriam público total estimado de mais de 4,5 mil participantes.

Publicidade

Bairros

Desde o início da operação, no dia 15 de janeiro, as equipes da Prefeitura já realizaram 60 incursões em áreas comerciais de 42 bairros: Méier, Maracanã, Tijuca, Vila Isabel, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Bangu, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Lapa, Ilha do Governador, Lagoa, Largo do Machado, Aterro do Flamengo (área de lazer), Vila da Penha, Vista Alegre, Gávea, Marechal Hermes, Urca, São Cristóvão, Campo Grande, Barra de Guaratiba, Guaratiba, Catete, Laranjeiras, Glória, Freguesia de Jacarepaguá, Vila Kennedy, Brás de Pina, Honório Gurgel, Rocha Miranda, Madureira, Saúde, Padre Miguel, Vila Valqueire, Centro, Jacarepaguá, Anil, Pechincha e Praça da Bandeira.

Publicidade

Órgãos envolvidos

Com planejamento da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, os comboios para fiscalizar as medidas de proteção à vida da Prefeitura reúnem efetivos do Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa) e de órgãos vinculados à secretaria: Guarda Municipal, coordenadorias de Licenciamento e Fiscalização (CLF), Controle Urbano (CCU) e Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer); além da Secretaria Municipal de Assistência Social, e Polícia Militar, de acordo com a região.