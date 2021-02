Por Bruna Fernandes

Publicado 02/02/2021 00:00

O projeto Resenha Contra Covid-19, da Secretaria Municipal de Assistência Social, chegou sábado às comunidades do Coroado e Ilha dos Porcos, em Vargem Pequena, na Zona Oeste. De extrema vulnerabilidade social, Vargem Pequena estava em 155º lugar entre os bairros do Rio com menor Índice de Desenvolvimento Social (IDS).

O levantamento foi feito de acorodo com a coleção Estudos Cariocas "IDS: Comparando as Realidades Microurbanas da Cidade do Rio de Janeiro", com base no Censo do IBGE de 2000. O trabalho também contou com equipe da 7ª Coordenadoria de Assistência Social. Em Vargem Pequena e na Cidade de Deus foram treinadas 36 lideranças.

"Conversamos com os moradores, e a equipe do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Zumbi dos Palmares distribuiu kits com máscaras, álcool em gel, além de folheto explicativo sobre os perigos do coronavírus", disse a secretária Laura Carneiro.

Marli de Oliveira, de 54 anos, mora há mais de 20 anos na Ilha dos Porcos. Teve Covid, ficou sem comer, pois perdeu paladar e olfato. Agora, conscientiza o marido, que trabalha fora, para manter os cuidados dentro de casa. Rosângela Pereira, 63 anos, é moradora antiga do Coroado. Ela disse que usava máscara apenas para se proteger no transporte público, mas que agora vai usar sempre.

O Resenha Contra Covid-19 tem como um dos principais alvos o combate às fake news sobre a doença, o que atrapalha sua prevenção. O projeto treina líderes comunitários para atuarem como porta-vozes da prevenção junto às populações de favelas e periferias. Até o momento já alcançou 360 lideranças e quase 20 bairros do Rio.

A ideia é formar uma rede de solidariedade na prevenção ao coronavírus, por meio da mobilização de lideranças e coletivos que vão contribuir com a identificação de situações de extrema precariedade e aglomerados populacionais, capilarizar informações sobre a doença e articular a atuação de redes nessas comunidades.